Flyout zbiera dobre oceny. Tą grą powinien zainteresować się każdy fan lotnictwa

Flyout to projekt, za którego stworzenie odpowiada niezależne, jednoosobowe studio Stonext Games. Gra 17 listopada zadebiutowała we wczesnym dostępie, gdzie radzi sobie naprawdę dobrze. Jeśli lubicie samoloty i lotnictwo, koniecznie powinniście zainteresować się tą produkcją. Zachęcamy również do zapoznania się z trailerem premierowym.

Flyout przyciąga miłośników samolotów

Jak możemy przeczytać w opisie gry, dalsze plany jej rozwoju są rozplanowane na mniej więcej dwa lata. Wszystko wskazuje jednak na to, że Flyout już teraz prezentuje się całkiem solidnie. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się ponad 350 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 93%, to pozytywne opinie. Osoby, które miały już okazję zagrać, niemalże jednoznacznie stwierdzają, że projektowanie samolotów jest niezwykle absorbujące i angażujące.



Flyout to symulator, w którym można tworzyć własne samoloty, by następnie móc nimi latać. Twórcy zależy na tym, by gracze projektujący własne maszyny mieli dużo swobody podczas działania. Używając dostępnych narzędzi do modelowania, można stworzyć samolot o dowolnym kształcie, a następnie skonfigurować jego silniki, dostosować powierzchnie sterowe i przetestować podczas lotu dookoła planety o wielkości Ziemi.