Flintlock: The Siege of Dawn zaliczyło udany start. Ujawniono liczbę graczy

Wygląda na to, że umieszczenie gry w bibliotece Xbox Game Pass było dobrą decyzją.

Flintlock: The Siege of Dawn zebrało niezłe recenzje, ale nie wprawiło recenzentów w zachwyt. Okazuje się jednak, że sporo osób postanowiło sprawdzić najnowszego action-RPG od twórców Ashen na własną rękę. Wspomniana produkcja zaliczyła naprawdę udany start, co potwierdza liczba graczy ujawniona przez deweloperów ze studia A44 Games. Twórcy Flintlock: The Siege of Dawn chwalą się liczbą graczy Zgodnie z przekazanymi informacjami we Flintlock: The Siege of Dawn zagrało już ponad 500 tysięcy osób. Wynik ten udało się ustalić w niecałe dwa tygodnie od premiery. Warto jednak pamiętać, że wspomniany rezultat nie jest równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy, ponieważ gra dostępna jest w bibliotece Xbox Game Pass.

Wygląda na to, że umieszczenie produkcji w usłudze Microsoftu było dobrą decyzją ze strony deweloperów ze studia A44 Games. Premiera w Xbox Game Pass z pewnością pomogła Flintlock: The Siege of Dawn dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Otworzyły się Wrota do Wielkich Podziemi i uwolniły bogów oraz ich armie umarłych. Kraina Kian jest oblężona, a Miasto Świtu stoi na krawędzi zagłady. Czas, aby armia Koalicji odpowiedziała. Dokonaj zemsty, korzystając z prochu i magii. Rozpocznij epicką wyprawę celem pokonania bogów, odzyskania świata i zamknięcia wrót. – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Flintlock: The Siege of Dawn zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wspomniany tytuł określany jest przez twórców jako „wybuchowa produkcja soulslite”, w której do dyspozycji mamy nie tylko broń białą i palną, ale także magię. Warto także dodać, że gra dostępna jest w polskiej wersji językowej (napisy). Wczytywanie ramki mediów.

