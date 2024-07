Flintlock: The Siege of Dawn na kolejnym zwiastunie. Twórcy podgrzewają atmosferę

Najnowszy gameplay trailer pozwala rzucić okiem na kilka głównych elementów rozgrywki. Większość materiału skupia się jednak na systemie walki. Twórcy Flintlock: The Siege of Dawn nie zapomnieli jednak również o innych aspektach. W zwiastunie pokazano bowiem także drzewko rozwoju postaci oraz zarządzenie ekwipunkiem. Nie zabrakło też miejsca na kilka scenek przerywnikowych.

Kilka dni temu poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Flintlock: The Siege of Dawn na PC . Zgodnie z zapowiedziami premiera nowego action-RPG od studia A44 Games zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się kolejny materiał promocyjny poświęcony nadchodzącej produkcji twórców Ashen.

Zgodnie z zapowiedziami we Flintlock: The Siege of Dawn gracze będą mogli korzystać zarówno z broni białej, jak i palnej, a także magicznych zdolności głównej bohaterki. W nadchodzącej produkcji twórców Ashen nie zabraknie elementów znanych z gatunku soulslike, ale starcia z oponentami – jak zapewniają sami twórcy – mają być bardziej „dynamiczne” i „wybuchowe”.

Na koniec przypomnijmy, że Flintlock: The Siege of Dawn zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje na wymienionych platformach 18 lipca 2024 roku. Nadchodząca produkcja studia A44 Games w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass.