Flintlock: The Siege Of Dawn gotowy do premiery. Jest nowy gameplay i oficjalne wymagania sprzętowe

Flintlock: The Siege of Dawn uzyskało status gold, a więc gra jest przygotowana do premiery zaplanowanej wcześniej na 18 lipca. Przy okazji pojawiły się wymagania sprzętowe i gameplay.

Zbliżająca się premiera Flintlock: The Siege of Dawn stała się pretekstem do publikacji sporego materiału z rozgrywki . Wszyscy zainteresowani tym tytułem, mogą zobaczyć trwający 20 minut gameplay. Deweloper, studio A44 (Ashen) udostępnił także specyfikację sprzętową gry na PC.

Co prawda Flintlock: The Siege of Dawn było prezentowane podczas Xbox Games Showcase kilka tygodni temu, ale w poniższym filmie możecie zobaczyć 20 minut nowego materiału z rozgrywki.