Flash z pierwszymi opiniami. Te reakcje potwierdzają wielki hit od DC

Podczas CinemaCon Warner Bros nie tylko zaprezentował nowy zwiastun filmu Flash, ale również na wydarzeniu odbył się pierwszy pokaz najnowszych przygód Szkarłatnego Sprintera. Jeszcze na scenie David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, powiedział, że Flash to najlepszy film superbohaterski, jaki kiedykolwiek widział. I chociaż były to zwykłe PR-owe słowa, to pierwsi krytycy zdają się podzielać pozytywne opinie o filmie.

W sieci pojawiły się pierwsze reakcje po seansie Flasha, które przeważnie są pozytywne. Niektórzy recenzenci wskazują, że film jest pełen świetnej akcji i humoru, a powrót Michaela Keatona do roli Batmana wypada znakomicie. Inni chwalą Ezrę Millera w podwójnej roli, jak również wypakowany widowiskową akcją produkcję, która jest jedną z najlepszych produkcji z uniwersum DC. Poniżej znajdziecie wybrane reakcje.

Flash – pierwsze opinie o filmie

#TheFlash jest fantastyczny. Wiem, że Ezra Miller popełnił wiele błędów, ale jest bardzo dobry w tym filmie. Uwielbiam Keatona, akcję, humor i emocje. Andy Muschietti stworzył coś wyjątkowego. Kciuki w górę.

Złapałam niedokończony montaż #TheFlash i nieźle się wykopałam! Zwłaszcza to, jak narracja rzuca wyzwanie Barry'emu, by skonfrontował się z tym, kim jest, kim mógł się stać i jaki wpływ mają na niego ludzie w jego życiu (lub nie). To udana mieszanka szczerych elementów o dojrzewaniu, widowiskowej akcji (naprawdę podobał mi się styl mocy Flasha i kreatywności w tych scenach) oraz całej masy świetnego humoru.

Byłam zaskoczona #TheFlashMovie i jak ambitne to było. Ma mocne występy i uderza w emocjonalne tony. Ale czasami jest też nadęty i wypełniony nadmiarem easter eggów. Mimo to jest zabawny i energetyczny, nie mogę się doczekać ostatecznej wersji.

#TheFlash jest OGROMNE! Zapomnij o DC, to bez wątpienia jeden z najlepszych filmów o superbohaterach, jakie kiedykolwiek powstały. Ponadczasowy. Pomysłowa fabuła, FANTASTYCZNE sekwencje akcji, świetna obsada. TAK WIELE nerdowskich momentów. Jestem cały we łzach. Wszystko, czego oczekujesz od filmu o superbohaterach i nie tylko.

Flash to jeden z najlepszych filmów o superbohaterach wszechczasów. Bez żartów, The Flash to najlepsze doświadczenie kinowe, ponieważ ma wszystkiego po trochu! Akcja, emocje, serce, humor i mnóstwo nostalgii. Ezra Miller jest fenomenalny jako podwójny Barry Allen. Michael Keaton i Sasha Calle też są bardzo dobrzy. To film, który widzowie będą oglądać wielokrotnie. Aha, i unikaj wszystkich spoilerów tego filmu, ponieważ są tam naprawdę niesamowite niespodzianki, które naprawdę cię zdmuchną z planszy. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu to zobaczę!

Właśnie obejrzałem #TheFlash na CinemaCon. Ma w sobie coś, w co nie uwierzysz, i pokazuje znacznie więcej mocy Barry'ego Allena. Jest to rzeczywiście jeden z najlepszych filmów DC i dobrze pasuje jako historia pomostowa między starą i nową serią DCEU. To także najzabawniejszy film DC.

#TheFlash było NIESAMOWITE. Pełen bohaterów, serca, humoru i NADZIEI. Płakałam KILKA razy. Wow. Nie mogę nawet uwierzyć w to, co zobaczyłam na dużym ekranie. Zapraszamy na ucztę!!!

#TheFlash to dobry film z naprawdę przerażającymi momentami. Wszystko z Batmanem i Supergirl jest niesamowite! Easter eggi też. Ale występ Millera był dla mnie irytujący, a jest ich tutaj 2. Akcja i emocje są wspaniałe. Humor już nie.

Uwierzcie w hype! Pomijając filmy Christophera Nolana, #TheFlashMovie to NAJWIĘKSZY film DC ostatnich 30 lat, który należy do tej samej retoryki, co SUPERMAN 78 i BATMAN 89. Film otwiera niesamowite nowe możliwości w kinie o superbohaterach i honoruje tradycję DC z minionych lat.

to naprawdę jeden z najlepszych filmów o superbohaterach w historii. uwierz w ten hype. o mój Boże.

