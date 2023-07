Flash to największa porażka superbohaterów w historii kina

Nie ma co ukrywać – DC ma powód do zmartwienia, bo ich najnowsza produkcja superbohaterach jest prawdziwą porażką. Flash nie rozpalił wyobraźni widzów i można go spokojnie uznać, za największą klapę tego nurtu .

Nasza recenzja filmu Flash

Nawet Wonder Woman 1984, której premiera odbyła się w czasie, największych ograniczeń pandemicznych, nie wypadła tak źle, jak Flash, a to maluje mroczny obraz przyszłości dla DC i ich uniwersum superbohaterów. Co prawda w tym roku pozostają jeszcze premiery Blue Beetle i Aquamana, ale już teraz widać, że duet Gunn i Safran mają wiele do zrobienia, aby uratować sytuację.