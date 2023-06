Warner Bros oskarżony o kupowanie pozytywnych recenzji filmu Flash

To nie pierwszy raz, kiedy Warner Bros. Discovery został oskarżony o kupowanie recenzji. Do dzisiaj fani spekulują, czy wytwórnia w jakiś sposób przekupiła krytyków, którzy napisali pierwsze recenzje Wonder Woman 1984. Film zebrał bardzo entuzjastyczne oceny, żeby po premierze rzeczywistość została zweryfikowana i kontynuacja przygód Wonder Woman zyskała miano jednej z najgorszych superbohaterskich ekranizacji. Omawiany przypadek Flasha jest trochę inny, gdyż zarzuty rzekomego kupowania recenzji ograniczają się wyłącznie do chińskiego rynku.

Chiński oddział Warner Bros. oskarżony o kupowanie recenzji filmu Flash

Na całym świecie Warner Bros. Discovery próbowało stworzyć narrację, że Flash to najlepszy superbohaterski film wszech czasów, który wprowadza zupełnie nową jakość. Pochwały od Jamesa Gunna, Toma Cruise’a, czy Stephena Kinga jedynie napędzały obraz, że Flash to rewelacyjny blockbuster, a pierwsze opinie krytyków powielały część z tych rewelacji. Same recenzje nie były już tak optymistyczne, ale okazuje się, że w Chinach sytuacja był zgoła inna.