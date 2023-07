Flash wielką finansową porażką. Kina wycofują film z repertuaru

Wszystko na to wskazuje, że Flash będzie jedną z największych box office’owych klap 2023 roku. Produkcja zebrała mieszane opinie od widzów i recenzentów, ale mało kto był na tyle zadowolony z jakości filmu, że polecał innym wybieranie się do kina. Wpłynęło to na wyniki finansowe filmu, które w tej chwili są katastrofalne. Po dwóch tygodniach obecności w kinach Flash zarobił w Ameryce tylko 94,2 mln dolarów oraz 123,3 mln dolarów na świecie, co globalnie daje 217,5 mln dolarów, przy budżecie produkcyjnym wynoszącym ponad 200 mln USD. Nie ma więc już najmniejszych szans, aby Warner Bros. mogło liczyć chociaż na zwrot inwestycji.

Kina rezygnują z dalszych pokazów Flasha

Flash w drugi weekend w Ameryce stracił aż 72,5% swoich wpływów z poprzedniego weekendu, co stanowi drugi największy spadek w historii dla superbohaterskiego filmu. Produkcja przegrała nie tylko ze Spider-Man: Poprzez multiwersum, ale również Między nami żywiołami od Pixara, chociaż film w premierowy weekend zanotował aż 25 mln dolarów mniej od Flasha. Trzeci weekend dla filmu będzie jeszcze gorszy i film DC Studios zajmie dopiero szóste miejsce za Indianą Jonesem i artefaktem przeznaczenia, Między nami żywiołami, Spider-Manem: Poprzez multiwersum, Bez urazy oraz Miss Kraken. Ruby Gillman.