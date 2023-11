Five Nights at Freddy’s okazał się strzałem w dziesiątkę. Film zostawia w tyle inne horrory z tego roku

Filmowa adaptacja przebojowej gry Five Nights at Freddy’s okazała się kinowym hitem. Film zarabia doskonale. Czy kluczem do sukcesu jest niska kategoria wiekowa?

Doskonała passa Five Nights at Freddy's trwa i dzięki rewelacyjnej sprzedaży biletów, film już po dwóch tygodniach stał się najbardziej dochodowym horrorem roku. Film o nawiedzonej pizzerii, wyprzedził takie tytuły jak Scream VI i M3GAN, a zważywszy, że do końca roku już bardzo blisko, nie wydaje się, żeby inne widowisko było w stanie zagrozić jego pozycji wśród najlepiej sprzedających się horrorów roku.

Już przed premierą wróżono powodzenie, a kiedy film otrzymał klasyfikację wiekową 13+ było niemal pewne, że Five Nights at Freddy's sporo zarobi. I to właśnie w kategoryzacji wiekowej upatrywany jest główny powód sukcesu, chociaż wielu widzów twierdzi, że taka opinia jest krzywdząca. Co by nie mówić, na realizację filmu wydano zaledwie 25 mln dolarów, a już w premierowy weekend zarobił ponad 80 mln. Jest to niewątpliwy sukces producenta, czyli studia Blumhouse, jak i Universalu, który wyłożył pieniądze na produkcję i dystrybucję. Dzięki doskonałej sprzedaży biletów, obie firmy mają na koncie najbardziej dochodowy horror 2023 roku.

Film Five Nights at Freddy's zostawia konkurentów daleko w tyle

Co prawda nie ma jeszcze oficjalnej zapowiedzi kontynuacji, ale fakt, że film już zarobił 215 mln dolarów z pewnością daje wszystkim do myślenia i przybliża decyzję o zamówieniu kontynuacji historii Mike'a i Abby. Z pewnością Blumhouse także byłby chętny do podjęcia takiego wyzwania, zwłaszcza, że jego poprzednie sequele filmów M3GAN, Egzorcysta i Czarny telefon, sprzedały się nieźle. Może nie tak rewelacyjnie jak Five Nights at Freddy's, ale z pewnością nie są powodem do wstydu.