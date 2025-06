Firma należąca do Nintendo pracowała przy Death Stranding 2. Nintendo Pictures w projekcie Kojimy

Nintendo Pictures, jednostka należąca do giganta branży gier, firmy Nintendo, odegrała rolę w produkcji Death Stranding 2: On the Beach, ekskluzywnego dla konsoli PlayStation 5. Jak podaje VGC , informacja ta została ujawniona w napisach końcowych gry Hideo Kojimy.

Jako Dynamo Pictures, przedsiębiorstwo dostarczało grafikę komputerową do wielu filmów kinowych i seriali telewizyjnych. Wniosło też swój wkład w produkcję gier wideo, takich jak Final Fantasy XIII-2, a także świadczyło usługi przechwytywania ruchu dla Nier Replicant, Monster Hunter World czy Persona 5.

Po przejęciu w 2022 roku Nintendo Pictures koncentrowało się przede wszystkim na własnych projektach Nintendo. Firma pracowała nad takimi tytułami jak The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG oraz Another Code: Recollection. Z tego powodu, obecność nazwy firmy należącej do Nintendo w napisach końcowych gry przeznaczonej wyłącznie na PS5 może wydawać się nietypowa.

Należy jednak pamiętać, że przed przejęciem przez Nintendo, Dynamo Pictures również uczestniczyło w pracach nad oryginalną grą Death Stranding. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że udział Nintendo Pictures w kontynuacji – Death Stranding 2 – był wynikiem prac rozpoczętych przed finalizacją przejęcia przez Nintendo, lub też konsekwencją porozumienia zawartego, zanim transakcja została zakończona.