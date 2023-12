Finał God of War Ragnarok: Valhalla tak trudny, że nie skończyli go nawet producenci

Nie ma jak to przyznać się, że nie udało się przejść własnej gry. Takie wyznanie opublikował ostatnio szef zespołu pracującego nad God of War Ragnarok: Valhalla.

Dodatek Valhalla do gry God of War Ragnarok jest już dostępny na PlayStation 5 i PlayStation 4, ale chyba zbyt krótko, żeby ktoś zdołał go ukończyć. Dlatego cenna będzie uwaga na temat jego zakończenia, które jest ponoć tak trudne, że nawet deweloperzy gry nie dali mu rady.