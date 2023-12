God of War: Ragnarok – Valhalla już dostępne za darmo. Premiera dodatku

Zgodnie z zapowiedziami, na rynku zadebiutował darmowy dodatek Valhalla do God of War: Ragnarok.

Podczas tegorocznej edycji The Game Awards oficjalnie zapowiedziano dodatek Valhalla do gry God of War: Ragnarok. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, dziś – 12 grudnia – na rynku zadebiutowało wspomniane DLC. Krótko po zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że jest to właściwie epilog przygód znanego Kratosa i zarazem „głęboko osobista i refleksyjna podróż”. Zobaczyliśmy również fragmenty rozgrywki.

Premiera DLC God of War: Ragnarok – Valhalla