God of War Ragnarok: Valhalla na rozgrywce. Prezentacja najważniejszych informacji

Na The Game Awards 2023 doczekaliśmy się zapowiedzi God of War Ragnarok: Valhalla, czyli darmowego dodatku do ostatnich przygód Kratosa. Następnie w sieci pojawiło się sporo szczegółów na temat rozszerzenia do najnowszej produkcji studia Sony Santa Monica. Dzisiaj – 12 grudnia 2023 roku – wspomniane DLC trafi w ręce użytkowników PlayStation 4 i PlayStation 5. Nic więc dziwnego, że deweloperzy przygotowali materiał wideo, w którym podsumowano najważniejsze informacje na temat God of War Ragnarok: Valhalla.

God of War Ragnarok: Valhalla i 5 najważniejszych rzeczy na temat dodatku. Zobaczcie gameplay z darmowego DLC

W najnowszym materiale promocyjnym poświęconym God of War Ragnarok: Valhalla występują Bruno Velazquez oraz Mihir Sheth, czyli reżyserzy najnowszej odsłony przygód Kratosa. We wspomnianym wideo deweloperzy przedstawiają natomiast 5 najważniejszych rzeczy na temat darmowego dodatku, z którymi warto zapoznać się przed rozpoczęciem zabawy.