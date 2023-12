God of War Ragnarok: Valhalla w szczegółach. Darmowy dodatek to epilog przygód Kratosa

Tym razem God of War Ragnarok jeszcze mocniej postawi na elementy roguelite’owe. Twórcy obiecują, że każda kolejna próba wykonana w Walhalli zachęci do opanowania nowego aspektu arsenału Kratosa.

Zespół Santa Monica Studio postawił sobie wyzwanie, aby stworzyć coś innego niż wszystko, co robiliśmy wcześniej w historii God of War. God of War Ragnarok: Valhalla celebruje walkę, którą znasz i kochasz z podstawowej gry i łączy ją ze świeżymi, eksperymentalnymi elementami inspirowanymi gatunkiem roguelite. Każda próba w Walhalli zachęci Cię do opanowania różnych aspektów arsenału Kratosa, gdy po drodze będziesz stawiać czoła nowym kombinacjom wrogów i pewnym niespodziankom!