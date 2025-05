Final Fantasy 14 trafi na urządzenia mobilne już w czerwcu. Jest jednak pewien haczyk

Mobilna wersja Final Fantasy 14 zostanie wydana już w czerwcu 2025 roku, jednak póki co wielu graczy będzie musiało obejść się smakiem.

Gdzie jest wspomniany haczyk? Otóż póki co, Final Fantasy 14 w wersji mobilnej trafi na rynek chiński. Ale! Mimo wszystko, globalna premiera nadal jest planowana, tylko jej dokładna data pozostaje wciąż nieznana. Gracze z całego świata mogą jednak już teraz zapisywać się na stronie gry, aby otrzymywać najnowsze informacje i powiadomienia o przyszłych testach.

Na chińskiej platformie wideo Bilibili opublikowano nowy zwiastun, w którym ujawniono datę premiery mobilnej wersji Final Fantasy 14. Dodatkowo podczas transmisji Live Letter zaprezentowano nowe szczegóły dotyczące produkcji. Za wersję mobilną odpowiada Lightspeed Studio, należące do firmy Tencent, które wcześniej stworzyło między innymi PUBG Mobile.

Zgodnie z wątkiem na Reddicie, zaprezentowano także nowy przycisk uniku dostępny dla wszystkich klas, jak również automatyczne poruszanie się postaci do zadań i wydarzeń FATE, wszystko dla ułatwienia sterowania na ekranie dotykowym. Należy jednak zaznaczyć, że gra nie będzie zawierać auto-walki. Final Fantasy 14 Mobile zostało oficjalnie zapowiedziane w listopadzie 2024 roku przez reżysera i producenta gry, Naokiego Yoshidę. Potwierdził on wtedy, że gra będzie dostępna za darmo, jednak bez mechanik gacha.

Podczas transmisji ujawniono m.in., że gra zaoferuje aż 16 warstw farbowania ekwipunku, co pozwoli graczom wyjątkowo szczegółowo dostosować wygląd swojej postaci. Dla porównania, główna wersja Final Fantasy 14 dopiero w najnowszym dodatku Dawntrail wprowadziła drugi poziom farbowania.

Pierwszy zwiastun dał nam też wgląd w rozgrywkę. Na urządzenia mobilne została przeniesiona pełnoprawna wersja krainy Eorzei. Wydanie gry na urządzenia mobilne następuje po serii anulowanych mobilnych projektów Square Enix w ostatnich latach. Zaledwie tydzień temu firma anulowała grę mobilną Kingdom Hearts Missing-Link, choć potwierdziła, że prace nad Kingdom Hearts 4 trwają.

Ostatni raport finansowy Square Enix wykazał spadek sprzedaży gier, szczególnie tych na urządzenia mobilne, właśnie z powodu licznych anulacji. Z drugiej strony, wzrosły przychody i zyski MMO, dzięki sukcesowi dodatku Dawntrail do Final Fantasy 14. Wydanie mobilnej wersji MMORPG wpisuje się więc w nową strategię multiplatformową Square Enix i ma solidne podstawy biznesowe, by przyciągnąć nowych graczy do świata Eorzei.

Poniżej możecie obejrzeć wspomniany zwiastun: