Filmowy gigant rusza na podbój gamedevu. Oto Paramount Games Studio

O Paramount ostatnimi czasy mówiło się głównie z uwagi na zamieszanie związane z Warner Bros. i Netflixem. Tymczasem wytwórnia szykowała jeszcze coś innego.

Oto bowiem słynna marka wchodzi na rynek gier wideo. Powitajcie Paramount Games Studio. Narodziny Paramount Games Studio W skład Paramount Games Studio weszły dwie istniejące już dotychczas ekipy, tj. Skydance Interactive oraz Skydance New Media. Ta druga pracuje od dłuższego czasu nad Marvel 1943: Rise of Hydra oraz niezatytułowaną jeszcze produkcją z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Pomimo tych zawirowań oba projekty nie są zagrożone, co potwierdziła redakcja Variety. Jeżeli chodzi o to, kto będzie nadawał temu kierunek, to szefem mianowano Tony’ego Driscolla. Ten dotychczas był szefem ds. strategii korporacyjnej i rozwoju, teraz zaś będzie łączył tę funkcję z posadą prezesa Paramount Games Studio.

Jak zapewnia Driscoll, gamedev ma się stać teraz jednym z filarów Paramount: Uruchomienie tego działu oznacza istotną ewolucję w naszym myśleniu o grach – nie jako o rozszerzeniu naszej działalności, ale jako o głównym filarze naszej strategii treści, obok filmu, telewizji i streamingu. Jesteśmy oddani tworzeniu wyjątkowych gier dla każdego typu gracza, od gier casualowych po AAA, oraz budowaniu trwałych doświadczeń w oparciu o nasze ukochane marki Paramount i oryginalne światy, które pogłębiają zaangażowanie fanów i napędzają długoterminowy wzrost.

GramTV przedstawia:

Dotychczasowa prezeska Skydance New Media, Amy Hennig, pozostanie w gamingowych strukturach, ale już jako dyrektorka kreatywna Paramount Games Studio. Tyle samo szczęścia nie miał Julian Beak, drugi prezes New Media – ten w następstwie restrukturyzacji całkowicie opuścił firmę. Warto też wspomnieć, że w PGS działać będą Andrea Silvers jako starsza wiceprezeska ds. marketingu i komunikacji, Kara Bilkiss jako starsza wiceprezeska ds. rozwoju biznesu i licencjonowania oraz Ray Davis jako starszy wiceprezes ds. inżynierii.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

