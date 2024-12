Film Sonic 3 zbiera szokująco wysokie noty. Paramonut już teraz decyduje się na Sonica 4

Sonic 3: Szybki jak błyskawica dopiero wszedł do amerykańskich kin, a już zbiera zaskakująco, wręcz szokująco wysokiego recenzje. 87% na Rotten Tomatoes przyciąga uwagę i budzi szacunek. To może sugerować, że film zaliczy bardzo dobre otwarcie. Przewiduje się, że 60 milionów dolarów na start to bardzo realna perspektywa. Producenci są jednak optymistami, bo dali zielone światło kolejnej części.

Będzie czwarty Sonic

Czwarta odsłona serii nie tyle jest możliwa, co właściwie... już jest w produkcji. Tak donosi przynajmniej Variety. Sequel ma już nawet swoją orientacyjną datę premiery – film planowany jest na wiosnę 2027 roku. Nie ma w tej decyzji nic dziwnego. Seria o Sonicu już teraz jest jedną z najbardziej kasowych adaptacji gier komputerowych. Studio Paramount będzie zatem kuć żelazo póki jest gorące.