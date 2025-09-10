Film BioShock nabiera kształtów. Projekt będzie oparty na fabule pierwszej gry

Filmowa adaptacja gry BioShock z 2007 roku zdaje się wreszcie nabierać konkretnych kształtów. Producent Roy Lee, promując swój najnowszy film The Long Walk, w niedawnym wywiadzie dla The Direct potwierdził, że nadchodząca produkcja w reżyserii Francisa Lawrence’a bezpośrednio odtworzy fabułę pierwszej części gry.

BioShock trafi na ekrany, odtwarzając fabułę znaną z pierwszej odsłony gry

Roy Lee oświadczył, że projekt będzie oparty na pierwszej odsłonie gry. „Netflix chce, abyśmy trzymali wszystko w tajemnicy. Ale z całą pewnością będzie to oparte na pierwszej grze z serii BioShock”, przekazał. Producent wyjaśnił, że reżyser Francis Lawrence pozostaje zaangażowany, jednak jego priorytetem jest ukończenie Igrzysk śmierci.