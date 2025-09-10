Zaloguj się lub Zarejestruj

Film BioShock nabiera kształtów. Projekt będzie oparty na fabule pierwszej gry

Patrycja Pietrowska
2025/09/10 17:30
0
0

Netflix chce, abyśmy trzymali wszystko w tajemnicy”.

Filmowa adaptacja gry BioShock z 2007 roku zdaje się wreszcie nabierać konkretnych kształtów. Producent Roy Lee, promując swój najnowszy film The Long Walk, w niedawnym wywiadzie dla The Direct potwierdził, że nadchodząca produkcja w reżyserii Francisa Lawrence’a bezpośrednio odtworzy fabułę pierwszej części gry.

BioShock
BioShock

BioShock trafi na ekrany, odtwarzając fabułę znaną z pierwszej odsłony gry

Roy Lee oświadczył, że projekt będzie oparty na pierwszej odsłonie gry.Netflix chce, abyśmy trzymali wszystko w tajemnicy. Ale z całą pewnością będzie to oparte na pierwszej grze z serii BioShock”, przekazał. Producent wyjaśnił, że reżyser Francis Lawrence pozostaje zaangażowany, jednak jego priorytetem jest ukończenie Igrzysk śmierci.

GramTV przedstawia:

Warto również przypomnieć, że film BioShock będzie realizowany na mniejszą skalę, niż pierwotnie zakładano. Nowe kierownictwo zmniejszyło budżet. Więc robimy o wiele mniejszą wersję… Punkt widzenia będzie bardziej osobisty, w przeciwieństwie do projektu, który był większy” – przekazywał w ubiegłym roku Roy Lee.

Reżyser Francis Lawrence odpowiadał natomiast za takie projekty jak Jestem legendą, Czerwona jaskółka oraz wspomniane już Igrzyska śmierci. Scenarzystą filmu BioShock jest Michael Green (Blade Runner 2049, Morderstwo w Orient Expressie).

Źródło:https://twistedvoxel.com/bioshock-movie-producer-confirms-story-will-follow-first-game-shares-production-update/

Tagi:

Popkultura
film
BioShock
adaptacja
Francis Lawrence
adaptacja gry
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112