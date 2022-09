FIFA 23 na licznych porównaniach. Jak produkcja wypada na tle Fify 22 i eFootball 2023?

FIFA 23 we wczesnym dostępie już wystartowała. Pierwsi gracze mogą sprawdzić zmiany, jakie zaszły w tegorocznej odsłonie serii. Oprócz większych i mniejszych nowości w rozgrywce, również oprawa graficzna uległa odświeżeniu. W sieci nie brakuje już porównań, zarówno między platformami, na których gra wkrótce zadebiutuje na rynku, jak również z poprzednią odsłoną oraz produkcją od konkurencji.

W porównaniu do Fify 22 zmiany w grafice można uznać za kosmetyczne. Najbardziej widoczne są w modelach twarzy piłkarzy, które jeszcze bardziej przypominają swoich prawdziwych odpowiedników biegających po największych stadionach świata. Ale na tym wizualne atuty FIFA 23 się nie kończą i gracze mogą dostrzec nowy system realistycznej murawy, gdzie wślizgi zostają uwiecznione specjalnie przygotowanym do tego efektem na trawie. Również zgromadzeni na trybunach kibice prezentuje się nieco lepiej.

Najnowsza odsłona serii prezentuje się naprawdę dobrze i szczególnie widać to w porównaniu do eFootball 2023. Już sam widok podczas meczu pokazuje, że EA Sports postawiło nacisk na oprawę graficzną i produkcja Konami w żadnym aspekcie nie może się równać z nową Fifą. Tytuł może pochwalić się również zaawansowaną fizyką włosów, czego w eFootball 2023 nie uświadczymy. Jeżeli szukać gdzieś przewagi w grze Konami, to z pewnością w twarzach piłkarzy licencjonowanych klubów, takich jak FC Barcelona i Bayern Monachium, które wyglądają realistyczniej od tych z Fify 23.