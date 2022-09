FIFA 23 bez wsparcia dla Steam Decka. Wszystko przez technologię anti-cheat

Zgodnie z zapowiedziami już w ten piątek – 30 września – na rynku zadebiutuje FIFA 23. Niestety okazuje się, że tegoroczna odsłona popularnej serii gier sportowych od Electronic Arts nie otrzyma wsparcia dla urządzenia Steam Deck. Posiadacze sprzętu Valve nie będą mogli w pełni cieszyć się wspomnianą produkcję przez zastosowaną w grze technologię EA AntiCheat, która ma chronić tytuł przed oszustwami i manipulacjami ze strony nieuczciwych graczy.

W FIFA 23 nie zagramy na Steam Decku

Z informacji zawartych na karcie produktu FIFA 23 na Steam dowiadujemy się, że po przeprowadzonych przez Valve testach zgodności z urządzeniem Steam Deck, produkcja Electronic Arts otrzymała status „nieobsługiwana”. Firma zaznacza, że „część lub całość” tytułu „obecnie nie działa” na wspomnianym sprzęcie.



W wyjaśnieniu poinformowano natomiast, że Steam Deck nie obsługuje gry FIFA 23 „ze względu na zastosowanie nieobsługiwanej technologii anti-cheat”, o której wspomnieliśmy wyżej. Wygląda więc na to, że posiadacze sprzętu Valve będą zmuszeni zapoznać się ze wspomnianą produkcją Electronic Arts na innej platformie.



Na koniec przypomnijmy, że FIFA 23 będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry pod tym adresem.