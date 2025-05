FBC: Firebreak szykuje się do premiery, a gracze będą mieli okazję sprawdzić grę jeszcze w maju

Remedy Entertainment zaprasza graczy do testowania nadchodzącego tytułu.

Testy FBC: Firebreak odbędą się w dniach od 15 do 19 maja bieżącego roku i obejmą graczy korzystających z platform PC, PlayStation 5 oraz konsol Xbox Series X i S . Głównym celem tych sesji testowych jest dokładne sprawdzenie i zbalansowanie systemu matchmakingu oraz ogólnego balansu rozgrywki, w tym w warunkach włączonej funkcji crossplay.

Studio Remedy Entertainment, ogłaszając testy, zaznaczyło, że liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, co oznacza, że zarejestrowanie się do testów nie gwarantuje automatycznego dostępu. Zainteresowani muszą zgłosić chęć uczestnictwa, licząc na wybór do grona testerów.