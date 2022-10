Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse z datą premiery. Horror w japońskim stylu

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse zadebiutowało na rynku w 2008 roku, a gra dostępna była wyłącznie na Nintendo Wii. Już wkrótce możliwość sprawdzenia tej przygody otrzymają użytkownicy PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Deweloperzy z Koei Temco przygotowują bowiem remaster, którego premiera zapowiedziana została na 9 marca 2023 roku. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse zadebiutuje 9 marca

Twórcy określają Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse jako tradycyjny japoński horror w konwencji gry przygodowej. Akcja zabierze nas w podróż na wyspę Rogetsu, gdzie eksplorować będziemy opuszczoną posiadłość i szpital. Wszystko po to, by odkryć skrywane przez wyspę tajemnice z przeszłości. W naszych staraniach będą przeszkadzać nam duchy. Skuteczną bronią przeciwko monstrom okaże się specjalny aparat (Camera Obscura), posiadający moc odesłania ich poprzez sfotografowanie.



Oczywiście remaster wprowadzi do gry sporo zmian. Co naturalne, największych ulepszeń doczeka się oprawa graficzna. Twórcom zależy na tym, by była realistyczniejsza w każdym z możliwych aspektów. Nie zabraknie również nowych kostiumów, a gratką dla fanów ma być dodanie nowego trybu fotograficznego. ​​​​​​