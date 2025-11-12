Zaloguj się lub Zarejestruj

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake z datą premiery. Zobaczcie zwiastun ze State of Play

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/12 08:15
Podczas State of Play pokazano nowy zwiastun remake’u Fatal Frame 2: Crimson Butterfly.

Podczas minionego State of Play, studio Koei Tecmo ujawniło, że długo wyczekiwany remake kultowego horroru Fatal Frame 2: Crimson Butterfly trafi na platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2 już 12 marca 2026 roku. Najnowszy zwiastun po raz kolejny skupia się na bliźniaczkach Mio i Mayu Amakura oraz ich desperackich próbach przetrwania w starciu z nawiedzającymi je duchami.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly na nowym zwiastunie

Remake klasyka z 2003 roku, który pierwotnie ukazał się na PlayStation 2, otrzyma współczesną oprawę graficzną i dźwiękową oraz zmodernizowaną rozgrywkę, zachowując przy tym charakterystyczny klimat pierwowzoru. Historia ponownie opowie o siostrach Amakura, które udają się do swojego ulubionego miejsca zabaw w lesie niedaleko Minakami. Na miejscu odkryją opuszczoną wioskę, zamieszkaną przez wrogie duchy. Jedyną szansą na przeżycie okaże się tajemnicza Camera Obscura, czyli aparat zdolny ujawniać i unieszkodliwiać zjawiska nadprzyrodzone.

Nowa wersja gry wprowadzi także funkcję “Holding Hands With Mayu”, pozwalającą graczom doświadczyć jeszcze głębszej więzi między siostrami, co ma wzmocnić emocjonalny wymiar fabuły.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake ukaże się 12 marca 2026 roku i zapowiada się jako wierne, a zarazem nowoczesne odświeżenie jednego z najbardziej cenionych horrorów w historii gatunku. Zobaczcie poniżej zwiastun, który ujawniono podczas State of Play:

