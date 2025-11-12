Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake z datą premiery. Zobaczcie zwiastun ze State of Play

Podczas minionego State of Play, studio Koei Tecmo ujawniło, że długo wyczekiwany remake kultowego horroru Fatal Frame 2: Crimson Butterfly trafi na platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2 już 12 marca 2026 roku. Najnowszy zwiastun po raz kolejny skupia się na bliźniaczkach Mio i Mayu Amakura oraz ich desperackich próbach przetrwania w starciu z nawiedzającymi je duchami.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly na nowym zwiastunie

Remake klasyka z 2003 roku, który pierwotnie ukazał się na PlayStation 2, otrzyma współczesną oprawę graficzną i dźwiękową oraz zmodernizowaną rozgrywkę, zachowując przy tym charakterystyczny klimat pierwowzoru. Historia ponownie opowie o siostrach Amakura, które udają się do swojego ulubionego miejsca zabaw w lesie niedaleko Minakami. Na miejscu odkryją opuszczoną wioskę, zamieszkaną przez wrogie duchy. Jedyną szansą na przeżycie okaże się tajemnicza Camera Obscura, czyli aparat zdolny ujawniać i unieszkodliwiać zjawiska nadprzyrodzone.