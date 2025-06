Fanowski port Mario Kart 64 na PC już dostępny. Zapewnia edytor tras i wsparcie dla ultrapanoramicznych ekranów

Za projekt odpowiada zespół Harbour Masters, znany z wcześniejszych fanowskich portów takich gier jak The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2022), Majora’s Mask oraz Star Fox 64. Najnowszy projekt nazwany “SpaghettiKart”, pozwala graczom posiadającym legalne kopie ROM-ów uruchomić klasyczne Mario Kart 64 na komputerach z nowoczesnymi ustawieniami graficznymi, takimi jak rozdzielczość 4K, tryb ultrapanoramiczny, wysoka liczba klatek na sekundę, wygładzanie krawędzi, pełne szczegóły otoczenia i wiele więcej.

Fanowski port Mario Kart na PC jest już dostępny

Port zawiera także dodatkowe funkcje niedostępne w oryginale, w tym edytor tras, możliwość zmiany kąta kamery, opcję trudniejszych przeciwników sterowanych przez AI i inne usprawnienia. Tak jak w przypadku wcześniejszych projektów zespołu, port powstał dzięki żmudnemu procesowi inżynierii wstecznej, bez wykorzystywania nielegalnych danych czy chronionych prawem autorskim zasobów. Użytkownicy muszą posiadać własne, legalnie pozyskane ROM-y, aby uruchomić grę.

