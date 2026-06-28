Fani składają mapę GTA 6 kawałek po kawałku. Interaktywny projekt pokazuje setki miejsc w Leonidzie

Imponujące, biorąc pod uwagę, że Rockstar Games nie zdradził zbyt wielu szczegółów o mapie w GTA 6.

Premiera Grand Theft Auto 6 wciąż pozostaje jednym z najgorętszych tematów w branży, ale społeczność serii nie zamierza czekać bezczynnie na kolejne oficjalne materiały. Fani od miesięcy analizują zwiastuny, screeny, grafiki promocyjne oraz mniej oficjalne przecieki, aby jak najdokładniej odtworzyć mapę nowej odsłony serii. Efektem tych prac jest rozbudowana, interaktywna mapa stanu Leonida, która próbuje zebrać w jednym miejscu wszystko, co do tej pory udało się wyłuskać z materiałów dotyczących GTA 6. GTA 6 – fani stworzyli w pełni interaktywną mapę Leonidy Projekt można znaleźć pod adresem map.stateofleonida.net. Nie jest to oficjalna mapa przygotowana przez Rockstar Games, lecz fanowska rekonstrukcja, która bazuje na dostępnych materiałach i domysłach społeczności. Mimo to skala przedsięwzięcia robi spore wrażenie, ponieważ na mapie umieszczono setki punktów zainteresowania, lokacji oraz miejsc powiązanych z ujęciami ze zwiastunów, screenów i innych grafik.

Fanowska mapa nie ogranicza się wyłącznie do zarysu dróg czy ogólnego układu terenu. Autorzy projektu oznaczają również sklepy, ważne obiekty, potencjalne kryjówki, centra aktywności oraz inne miejsca, które mogą odegrać rolę w trakcie rozgrywki. Na mapie uwzględniono także różne typy obszarów, w tym Mount Kalaga National Park, tereny bagienne, Port Gellhorn oraz ścisłe centrum miasta. Co ważne, projekt nie pojawił się nagle. Interaktywna mapa GTA 6 funkcjonuje co najmniej od marca 2025 roku i od tego czasu jest rozwijana przez osoby zaangażowane w społecznościowe odtwarzanie świata gry. Najnowsza wersja, przygotowana przez twórcę ukrywającego się pod pseudonimem YANIS, została oznaczona numerem 13 i opublikowana 24 czerwca. Poprzednia duża aktualizacja pochodziła z 11 maja, więc najświeższa edycja mogła już uwzględnić kolejne materiały promocyjne opublikowane przez Rockstar Games.

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