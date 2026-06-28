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Fani składają mapę GTA 6 kawałek po kawałku. Interaktywny projekt pokazuje setki miejsc w Leonidzie

Radosław Krajewski
2026/06/28 17:00
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Imponujące, biorąc pod uwagę, że Rockstar Games nie zdradził zbyt wielu szczegółów o mapie w GTA 6.

Premiera Grand Theft Auto 6 wciąż pozostaje jednym z najgorętszych tematów w branży, ale społeczność serii nie zamierza czekać bezczynnie na kolejne oficjalne materiały. Fani od miesięcy analizują zwiastuny, screeny, grafiki promocyjne oraz mniej oficjalne przecieki, aby jak najdokładniej odtworzyć mapę nowej odsłony serii. Efektem tych prac jest rozbudowana, interaktywna mapa stanu Leonida, która próbuje zebrać w jednym miejscu wszystko, co do tej pory udało się wyłuskać z materiałów dotyczących GTA 6.

Grand Theft Auto 6

GTA 6 – fani stworzyli w pełni interaktywną mapę Leonidy

Projekt można znaleźć pod adresem map.stateofleonida.net. Nie jest to oficjalna mapa przygotowana przez Rockstar Games, lecz fanowska rekonstrukcja, która bazuje na dostępnych materiałach i domysłach społeczności. Mimo to skala przedsięwzięcia robi spore wrażenie, ponieważ na mapie umieszczono setki punktów zainteresowania, lokacji oraz miejsc powiązanych z ujęciami ze zwiastunów, screenów i innych grafik.

Fanowska mapa nie ogranicza się wyłącznie do zarysu dróg czy ogólnego układu terenu. Autorzy projektu oznaczają również sklepy, ważne obiekty, potencjalne kryjówki, centra aktywności oraz inne miejsca, które mogą odegrać rolę w trakcie rozgrywki. Na mapie uwzględniono także różne typy obszarów, w tym Mount Kalaga National Park, tereny bagienne, Port Gellhorn oraz ścisłe centrum miasta.

Co ważne, projekt nie pojawił się nagle. Interaktywna mapa GTA 6 funkcjonuje co najmniej od marca 2025 roku i od tego czasu jest rozwijana przez osoby zaangażowane w społecznościowe odtwarzanie świata gry. Najnowsza wersja, przygotowana przez twórcę ukrywającego się pod pseudonimem YANIS, została oznaczona numerem 13 i opublikowana 24 czerwca. Poprzednia duża aktualizacja pochodziła z 11 maja, więc najświeższa edycja mogła już uwzględnić kolejne materiały promocyjne opublikowane przez Rockstar Games.

GramTV przedstawia:

Nowe screeny i grafiki związane z promocją GTA 6 oraz zapowiedzią zawartości edycji Ultimate dały społeczności dodatkowy materiał do analizy. Fani ponownie zaczęli porównywać kadry, układ ulic, charakterystyczne budynki, linie brzegowe i fragmenty krajobrazu, aby dopasować je do powstającej rekonstrukcji Leonidy. To żmudna praca detektywistyczna, ale właśnie dzięki niej mapa staje się coraz bardziej szczegółowa.

Niedawno w sieci zaczęło być głośno o pudełkowym wydaniu GTA 6, które ma zawierać jednak płytę. Edycja miałaby zadebiutować już po premierze gry. Teraz okazało się, że Rockstar Games zaprzecza tym plotkom i firma obecnie nie planuje wydawania gry na płycie.

Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

GTA 6 – fanowska mapa
GTA 6 – fanowska mapa
Źródło:https://insider-gaming.com/full-gta-6-map-put-together-interactive-site/

Tagi:

News
Take-Two
Rockstar Games
GTA
mapa
Grand Theft Auto
fanowski projekt
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Take-Two Interactive
twórczość fanowska
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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