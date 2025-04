Fani Silent Hill są zwodzeni fałszywymi wersjami beta gry Silent Hill f. Konami ostrzega przed oszustami

Dopiero co pisaliśmy o oszustach posługujących się “metodą na Wiedźmina”, a teraz Konami ostrzega przed fałszywymi zgłoszeniami do beta testów Silent Hill f. Jest to pierwsza od niemal piętnastu lat pełnoprawna odsłona kultowej serii o miasteczku Silent Hill. Akcja gry osadzona jest w Japonii w latach 60., a jej mroczna estetyka oraz niepokojące motywy przywodzą na myśl najlepsze elementy survival horrorów, które wyniosły markę Silent Hill na szczyt gatunku. Tytuł zapowiada się na tyle przerażająco, że został już tymczasowo zbanowany w Australii – choć później cofnięto tę decyzję.

Oszuści są coraz bardziej kreatywni...

Nic więc dziwnego, że wyczekiwanie na premierę gry osiąga szczytowe poziomy, a społeczność fanów niecierpliwie wypatruje każdej nowej informacji. Niestety, rosnące zainteresowanie postanowili wykorzystać oszuści. W sieci pojawiły się fałszywe wersje beta gry Silent Hill f, które wyłudzają dane osobowe od niczego niepodejrzewających graczy. Konami zareagowało, publikując oficjalne ostrzeżenie.