Fani PS5 zastanawiają się, jaki jest sens posiadania konsoli? Ostatnia decyzja Sony rozczarowała graczy

Gdy Microsoft od dawna wydaje jednocześnie gry na konsole Xbox i komputery osobiste, tak Sony jeszcze nie tak dawno zapewniało, że zamierza utrzymać ekskluzywność swoich gier na PlayStation 5. I rzeczywiście tak się dzieje, ale część graczy rozczarowanych jest, że tytuły na wyłączność konsol PlayStation coraz szybciej trafiają również na PC. Sprzeciw społeczności fanów PS5 wobec obecnej polityki Sony wywołała niedawna zapowiedź Marvel’s Spider-Man 2 na komputery. Produkcja zadebiutuje na kolejnej platformie już 30 stycznia 2025 roku, a ogłoszenie pojawiło się zaledwie rok po premierze na PlayStation 5.

Sony znów krytykowane przez graczy za politykę ekskluzywnych gier na PlayStation 5

Gdy gracze na PC mogą świętować kolejną dużą premierę, która nadejdzie w nadchodzących miesiącach, tak niektórzy fani PS5 rozczarowani są, że posiadana przez nich konsola traci tak szybko kolejną ekskluzywną grę. Okazuje się, że gra ze Spider-Manem 2 trafi na PC po nieco ponad 15 miesiącach od swojej premiery na konsolach Sony, co stanowi jedną z najszybciej wydanych gier z konsol PlayStation na komputerach. Jedynie The Last of Us Part 1 Remake (7 miesięcy) Death Stranding (8 miesięcy) oraz Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei (9 miesięcy) trafiały na PC szybciej.

