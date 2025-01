Fani odpowiedzialni za mod do Skyrima nie chcą wsparcia Bethesdy. 10-letni projekt będzie dalej rozwijany we własnym tempie

Nad powstawaniem The Elder Scrolls: Skywind czuwa naprawdę spora grupa fanów serii RPG, którzy tworzą wiele zawartości, takiej jak na przykład pełny dubbing. Projekt rozwijany od ponad dekady mógłby z pewnością skorzystać z wsparcia Bethesdy, twórcy wszystkich oficjalnych odsłon. Mimo to osoby podejmujące decyzje dotyczące fanowskiego dodatku nie są zbyt chętne do podjęcia tej decyzji.

Od długiego czasu trwają prace nad fanowskim dodatkiem do Skyrima zatytułowanym jako The Elder Scrolls: Skywind. Jego celem ma być przeniesienie zawartości Morrowinda na silnik najnowszej generacji tej serii oraz poprawienie wielu przestarzałych elementów rozgrywki. Twórcy wypowiedzieli się ostatnio o pomyśle podjęcia współpracy z Bethesdą ze względu na ogromną skalę projektu.

Moderzy ujawnili, że wpływ zespołu odpowiedzialnego za serię The Elder Scrolls przyspieszyłby udostępnienie The Elder Scrolls: Skywind na rynku, jednak nie miałoby to ogólnie pozytywnego efektu. Dowiedzieliśmy się, że fanowski tytuł straciłby na jakości po przejęciu przez korporację. Elementy dodane przez grupę pasjonatów mają sprawić, że gra będzie o wiele lepsza. Sama długość powstawania projektu wskazuje, że prace są wykonywane we własnym tempie bez wyznaczonych terminów, co może pozytywnie wpłynąć na ich jakość.