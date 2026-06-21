Fani Lies of P spełnili marzenie graczy. Mod pozwala przejść całą kampanię w co-opie

Seamless Co-Op otrzymał wersję 1.0 i obsługuje już podstawową grę oraz wszystkie dodatki.

Fani Lies of P doczekali się jednej z najbardziej wyczekiwanych modyfikacji. Zespół Ember Wave udostępnił wersję 1.0 moda Seamless Co-Op, która pozwala przejść całą kampanię gry oraz wszystkie dodatki w trybie współpracy.

Lies of P – cała kampania dostępna w kooperacji

Pierwsze wersje modyfikacji pojawiły się pod koniec 2025 roku, jednak umożliwiały jedynie wspólne walki z wybranymi bossami. Teraz twórcy znacząco rozbudowali projekt. Seamless Co-Op 1.0 obsługuje całą podstawową kampanię oraz wszystkie dodatki, dzięki czemu gracze mogą wspólnie eksplorować świat Krat, walczyć z przeciwnikami i przechodzić kolejne etapy fabuły.