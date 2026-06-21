Fani Lies of P spełnili marzenie graczy. Mod pozwala przejść całą kampanię w co-opie

Seamless Co-Op otrzymał wersję 1.0 i obsługuje już podstawową grę oraz wszystkie dodatki.
Fani Lies of P doczekali się jednej z najbardziej wyczekiwanych modyfikacji. Zespół Ember Wave udostępnił wersję 1.0 moda Seamless Co-Op, która pozwala przejść całą kampanię gry oraz wszystkie dodatki w trybie współpracy.
Lies of P – cała kampania dostępna w kooperacji
Pierwsze wersje modyfikacji pojawiły się pod koniec 2025 roku, jednak umożliwiały jedynie wspólne walki z wybranymi bossami. Teraz twórcy znacząco rozbudowali projekt. Seamless Co-Op 1.0 obsługuje całą podstawową kampanię oraz wszystkie dodatki, dzięki czemu gracze mogą wspólnie eksplorować świat Krat, walczyć z przeciwnikami i przechodzić kolejne etapy fabuły.
To jedna z najczęściej zgłaszanych próśb społeczności od momentu premiery gry. Wielu fanów chciało doświadczyć soulslike'a od studia Round8 razem ze znajomym, podobnie jak ma to miejsce w części produkcji FromSoftware.
Wersja 1.0 wprowadza również szereg nowych funkcji. Mod oferuje między innymi wsparcie serwerów Steam, synchronizację zapisów w menu oraz możliwość zmiany poziomu trudności w trakcie rozgrywki.
Twórcy dodali także system wymiany przedmiotów, ranking graczy, specjalne menu operacyjne oraz nowy system tworzenia kopii zapasowych zapisów.
Witamy! Ten projekt wprowadza do gry „Lies of P” prawdziwy tryb współpracy online.
Po ponad dwóch latach prac rozwojowych, a następnie miesiącach zamkniętych testów, usuwania błędów i dopracowywania gry, udostępniamy teraz wersję modyfikacji „Seamless Co-op”, która pozwala na rozgrywkę w trybie współpracy w całej podstawowej wersji gry oraz w dodatku DLC.
Mod jest nadal w fazie BETA, więc mogą nadal występować problemy. Prosimy o szczegółowe zgłaszanie wszelkich błędów w zakładce „Posty” lub na naszym Discordzie. Jeśli potrzebujecie pomocy, dołożymy wszelkich starań, aby Wam pomóc.
GramTV przedstawia:
Opisany mod do Lies of P działa oczywiście wyłącznie na PC, a można go pobrać tutaj. Tytuł jest dostępny również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
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