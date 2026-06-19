Fani czekają na Resident Evil 5 Remake. Capcom podobno nie podziela ich entuzjazmu

Czy na tym się zakończy? Fani serii Capcomu zapewne mają nadzieję, że nie, bo przecież mówi się też o Resident Evil Zero Remake i Resident Evil 1 Remake.

Resident Evil 5 Remake? Tak, ale raczej nieprędko

Kolejnym marzeniem fanów jest Resident Evil 5 Remake. Mowa tutaj o unowocześnionym wydaniu produkcji wydanej pierwotnie w marcu 2009 roku na konsole PlayStation 3 oraz Xbox 360. Potem tytuł ten doczekał się też wersji na komputery z systemem Windows oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra ta hulała na silniku MT Framework, który w serii Resident Evil nie jest już wykorzystywany od czasu wypuszczonego jeszcze w 2016 roku Resident Evil Zero HD Remaster. Natomiast od siódmej odsłony cyklu kolejne RE hulają już na RE Engine i to właśnie tym engine’em miałby być napędzany potencjalny remake. Tylko czy ten faktycznie powstanie?