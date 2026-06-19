Fani czekają na Resident Evil 5 Remake. Capcom podobno nie podziela ich entuzjazmu

W ostatnich latach remake’ów doczekały się trzy odsłony serii Resident Evil. W drodze jest zaś czwarte odświeżenie.
Czy na tym się zakończy? Fani serii Capcomu zapewne mają nadzieję, że nie, bo przecież mówi się też o Resident Evil Zero Remake i Resident Evil 1 Remake.
Resident Evil 5 Remake? Tak, ale raczej nieprędko
Kolejnym marzeniem fanów jest Resident Evil 5 Remake. Mowa tutaj o unowocześnionym wydaniu produkcji wydanej pierwotnie w marcu 2009 roku na konsole PlayStation 3 oraz Xbox 360. Potem tytuł ten doczekał się też wersji na komputery z systemem Windows oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra ta hulała na silniku MT Framework, który w serii Resident Evil nie jest już wykorzystywany od czasu wypuszczonego jeszcze w 2016 roku Resident Evil Zero HD Remaster. Natomiast od siódmej odsłony cyklu kolejne RE hulają już na RE Engine i to właśnie tym engine’em miałby być napędzany potencjalny remake. Tylko czy ten faktycznie powstanie?
Znany insider, Dusk Golem, zapewnia, że i owszem, chociaż prawdopodobnie nie stanie się to zbyt prędko:
Choć uważam, że remake Resident Evil 5 prawdopodobnie powstanie w przyszłości ze względu na oczekiwania fanów, obecnie słyszałem, że wewnątrz firmy nie ma silnego parcia na przerabianie RE5; istnieją inne projekty, którymi zespół chce się zająć bardziej.
Czy Capcom chce odświeżyć wszystkie RE? To tak nie wygląda. Istniała chęć zespołów do stworzenia remake'ów RE:2 i RE:4; inicjatywa fanów, opinie oraz zainteresowanie kluczowych osób doprowadziły do powstania Veronica, Zero i RE:1.
GramTV przedstawia:
Według wspomnianego leakera Capcom ma być nawet bardziej zainteresowany odświeżeniem Resident Evil Revelations niż Resident Evil 5 czy Resident Evil 6. Niemniej przeprowadzona jeszcze w okolicach premiery remake’u 3 i Village wskazała Japończykom wyraźnie, jakie są oczekiwania i potrzeby społeczności w tym zakresie.
Z tego, co słyszałem, oczywistym zwycięzcą był Code: Veronica, a Zero zajęło drugie miejsce. W tamtym czasie fani RE mocniej naciskali na to, które tytuły “potrzebują” remake'u najbardziej. Nie był to jedyny czynnik decydujący – istotne było też to, czy w firmie znaleźli się ludzie chętni podjąć się tego zadania – ale było to częścią powodów – stwierdził Dusk Golem.
Warto przy tym pamiętać, że 5 oraz potencjalne 6 to dwie prawdopodobnie najtrudniejsze do odświeżenia części bazowego cyklu. Z jednej strony mocne odejście od korzeni serii, z drugiej kontrowersyjne fabularne założenia – niewykluczone, że w tym wypadku potrzebne byłoby naprawdę gruntowne przebudowanie opowieści. W przypadku zapowiedzianego na przyszły rok Resident Evil Veronica pójdzie z pewnością zdecydowanie łatwiej.
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