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Fani czekają na Resident Evil 5 Remake. Capcom podobno nie podziela ich entuzjazmu

Maciej Petryszyn
2026/06/19 20:30
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W ostatnich latach remake’ów doczekały się trzy odsłony serii Resident Evil. W drodze jest zaś czwarte odświeżenie.

Czy na tym się zakończy? Fani serii Capcomu zapewne mają nadzieję, że nie, bo przecież mówi się też o Resident Evil Zero Remake i Resident Evil 1 Remake.

Resident Evil 5
Resident Evil 5

Resident Evil 5 Remake? Tak, ale raczej nieprędko

Kolejnym marzeniem fanów jest Resident Evil 5 Remake. Mowa tutaj o unowocześnionym wydaniu produkcji wydanej pierwotnie w marcu 2009 roku na konsole PlayStation 3 oraz Xbox 360. Potem tytuł ten doczekał się też wersji na komputery z systemem Windows oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra ta hulała na silniku MT Framework, który w serii Resident Evil nie jest już wykorzystywany od czasu wypuszczonego jeszcze w 2016 roku Resident Evil Zero HD Remaster. Natomiast od siódmej odsłony cyklu kolejne RE hulają już na RE Engine i to właśnie tym engine’em miałby być napędzany potencjalny remake. Tylko czy ten faktycznie powstanie?

Znany insider, Dusk Golem, zapewnia, że i owszem, chociaż prawdopodobnie nie stanie się to zbyt prędko:

Choć uważam, że remake Resident Evil 5 prawdopodobnie powstanie w przyszłości ze względu na oczekiwania fanów, obecnie słyszałem, że wewnątrz firmy nie ma silnego parcia na przerabianie RE5; istnieją inne projekty, którymi zespół chce się zająć bardziej.

Czy Capcom chce odświeżyć wszystkie RE? To tak nie wygląda. Istniała chęć zespołów do stworzenia remake'ów RE:2 i RE:4; inicjatywa fanów, opinie oraz zainteresowanie kluczowych osób doprowadziły do powstania Veronica, Zero i RE:1.

GramTV przedstawia:

Według wspomnianego leakera Capcom ma być nawet bardziej zainteresowany odświeżeniem Resident Evil Revelations niż Resident Evil 5 czy Resident Evil 6. Niemniej przeprowadzona jeszcze w okolicach premiery remake’u 3 i Village wskazała Japończykom wyraźnie, jakie są oczekiwania i potrzeby społeczności w tym zakresie.

Z tego, co słyszałem, oczywistym zwycięzcą był Code: Veronica, a Zero zajęło drugie miejsce. W tamtym czasie fani RE mocniej naciskali na to, które tytuły “potrzebują” remake'u najbardziej. Nie był to jedyny czynnik decydujący – istotne było też to, czy w firmie znaleźli się ludzie chętni podjąć się tego zadania – ale było to częścią powodów – stwierdził Dusk Golem.

Warto przy tym pamiętać, że 5 oraz potencjalne 6 to dwie prawdopodobnie najtrudniejsze do odświeżenia części bazowego cyklu. Z jednej strony mocne odejście od korzeni serii, z drugiej kontrowersyjne fabularne założenia – niewykluczone, że w tym wypadku potrzebne byłoby naprawdę gruntowne przebudowanie opowieści. W przypadku zapowiedzianego na przyszły rok Resident Evil Veronica pójdzie z pewnością zdecydowanie łatwiej.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://wccftech.com/capcom-no-desire-to-remake-resident-evil-5/

Tagi:

News
Capcom
plotka
remake
Plotki
resident evil 5
Resident Evil
nieoficjalne informacje
Resident Evil 5 Remake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112