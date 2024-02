Fan Tekkena dodał grywalną postać Yoshimitsu do Elden Ring

Szczerze powiedziawszy, ktoś wybrał idealną postać z Tekkena 8, która dzięki charakterystycznej zbroi, znakomicie pasuje do Elden Ring. Tak, to Yoshimitsu.

Fan Tekkena, postanowił zabrać Yoshimitsu na małą wycieczkę i uczynił z niego grywalną postać w Elden Ring. Wpis na temat swojego dokonania zamieścił na Redditcie, gdzie możemy zobaczyć jak sobie radzi w nowym świecie.

Yoshimitsu z Tekkena 8 zawitał do Elden Ring

Modder wyjaśnił, że do przeniesienia postaci do Elden Ring stworzył niestandardowy zestaw zbroi i miecz w oparciu o jej wyposażenie w Tekken 8 i dodał je do gry zamiast zestawu Beast Champion Set i Uchigatana. Dodatkowo używa także innego popularnego moda do Elden Ring o nazwie Carian Combo Warriors, aby zapewnić Yoshimitsu bardziej unikalną kombinację ruchów. Połączenie obu tych modów dało znakomity efekt.