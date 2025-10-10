Fan GTA 5 ujawnił sceny z gry, które nigdy nie miały pojawić się w sieci. Zabawne sztuczki Rockstara, za którymi kryje się prawdziwy chaos

Właśnie w taki sposób Rockstar Games „oszukuje” graczy.

Grand Theft Auto 5 wciąż nie przestaje zaskakiwać. Najnowsze nagranie zza kulis pokazują, że za perfekcyjnie zmontowanymi scenami kryje się świat pełen nieoczekiwanych trików i komicznych uproszczeń. Kompilacja opublikowana przez twórcę znanego jako Lucas7yoshi ujawniła, jak wiele dzieje się tuż poza okiem graczy w scenach fabularnych i przerywnikach filmowych. GTA 5 – gracz pokazał zakulisowe triki, jakie stosuje Rockstar Games w swojej grze Nagrania przedstawiają szereg sytuacji, które w normalnej rozgrywce są niewidoczne. Jedna z pierwszych scen pokazuje skok z samolotu, który w grze wygląda jak dramatyczne nurkowanie z wysokości. W rzeczywistości tuż obok znajduje się specjalna mata, na którą postacie lądują już po kilku sekundach lotu. To proste rozwiązanie, które pozwalało twórcom tworzyć dynamiczne ujęcia bez konieczności pełnej symulacji lotu.

To większy montaż ciekawych smaczków ukrytych poza kadrem w różnych scenach z GTA 5 i GTA Online. Mnóstwo T-poz, zakulisowych momentów i innych perełek – napisał Lucas7yoshi. Wczytywanie ramki mediów. Kolejne fragmenty są jeszcze bardziej absurdalne. Grupa bohaterów dosłownie zapada się w podłogę własnego korytarza, jakby opuszczała scenę teatralną. W innej scenie, w samym środku dramatycznej katastrofy lotniczej, tuż obok kadru stoi postać w słynnej T-pozie, jakby całe wydarzenie jej nie dotyczyło. To charakterystyczna pozycja, w jakiej często znajdują się modele postaci w grach przed nałożeniem animacji.

Jeszcze bardziej kuriozalnie wygląda moment, w którym NPC zmienia się w zupełnie inną postać po przejściu za kadr. To pokazuje, jak sprytnie Rockstar potrafił optymalizować zasoby, wykorzystując jednego bohatera w kilku rolach. W innym ujęciu samolot widoczny w tle okazuje się niekompletną konstrukcją, której brakujące elementy w grze są po prostu maskowane przez odpowiedni kąt kamery. Nie zabrakło też pomniejszych detali, które trudno wyjaśnić logicznie. W jednej ze scen w ziemię wbita jest łopata, która nie ma żadnej funkcji fabularnej i po prostu tam jest. W innych fragmentach widać unoszące się bronie, dziwaczne zachowania modeli oraz szybkie przejścia aktorów w tło. Materiał Lucasa7yoshiego pokazuje, jak bardzo złożoną i zarazem chaotyczną konstrukcją jest każda scena w Grand Theft Auto 5. Za iluzją hollywoodzkiej akcji kryje się zestaw sprytnych trików, błędów i obejść, które razem tworzą spektakularny efekt końcowy. To również przypomnienie, że nawet największe hity branży gier powstają dzięki całej serii kreatywnych uproszczeń i zabawnych zakulisowych rozwiązań.

