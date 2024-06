Fałszywe lądowanie na Księżycu w filmie Fly Me to the Moon. Pierwszy zwiastun filmu ze Scarlett Johansson

Produkcja przedstawi historię nakręcenia zapasowego lądowania na Księżycu, gdyby misji Apollo 11 nie udało się wylądować na srebrnym globie.

Teoria spiskowa o nakręceniu lądowania na Księżycu w studiu telewizyjnym jest równie znana, jak samo lądowanie przez załogę Apollo 11 na srebrnym globie. I chociaż teoria wciąż ma wielu zwolenników, to wciąż nie odkryto, ani też nie upubliczniono żadnych dowodów, że Neil Armstrong w rzeczywistości nigdy nie stanął na księżycu Ziemi. Za temat fałszywego lądowania wziął się Apple, który tego lata zaprezentuje film Fly Me to the Moon, który właśnie doczekał się nowego zwiastuna.

Lata 60. XX wieku. Stany Zjednoczone rywalizują w wyścigu kosmicznym ze Związkiem Radzieckim. Między Colem Davisem, dyrektorem NASA, który odpowiedzialny jest za wystrzelenie Apollo 11, a Kelly Jones, specjalistką ds. marketingu zatrudnioną w celu naprawy publicznego wizerunku NASA, rozwija się relacja, podczas tworzenia „zapasowego” fałszywego lądowania na Księżycu. Reżyserem Fly Me to the Moon jest Greg Berlanti, twórca Och, życie i Twój Simon. W obsadzie znaleźli się: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano, Woody Harrelson, Joe Chrest, Art Newkirk, Ashley Kings, Jonathan Orea Lopez, Eva Pilar, Chad Crowe, Will Jacobs, Melissa Litow oraz Lauren Revard.

Fly Me to the Moon zadebiutuje w polskich kinach już 12 lipca. Jeszcze w tym roku film powinien być dostępny na platformie Apple TV+. Fly Me to the Moon – zwiastun

