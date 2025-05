Fallout Remaster nie powstanie? Twórca gry wyjaśnia, dlaczego to zbyt trudne

Cain ujawnił, że po odejściu z Interplay całkowicie usunął wszystkie kopie kodu źródłowego Fallouta, w tym własne prototypy i biblioteki. „Zniszczyłem nawet rzeczy, które były mi potrzebne do prywatnych projektów” – przyznał. Choć Rebecca Heineman, współzałożycielka Interplay, posiada część kodu w formie snapshotów, nie rozwiązuje to wszystkich problemów.

Jednym z głównych wyzwań w kwestii potencjalnego odświeżenia Fallouta są kwestie prawne. Licencje muzyczne z lat 90. nie zakładały remasterów, więc ich ponowne uzyskanie mogłoby być problematyczne. Cutscenki z gry zapisano w autorskim formacie, którego dziś nie da się łatwo odtworzyć. Cain zaznaczył także, że kod gry tworzono z użyciem narzędzi, które obecnie są nieosiągalne, co znacząco utrudniałoby jakiekolwiek prace modernizacyjne.

Twórca wspomniał również o błędach, które pozostały w grze do dziś, a ich naprawa byłaby bardzo czasochłonna. Wspólnota modderska próbowała częściowo rozwiązać te problemy, ale pełny remaster wymagałby praktycznie przepisania wszystkiego od zera. Na koniec Cain zaznaczył, że oryginalny interfejs użytkownika byłby dziś nie do zaakceptowania, a niektóre mechaniki musiałyby zostać uproszczone, co czyniłoby z projektu zupełnie nową grę, a nie klasyczny remaster.

Przypomnijmy, że oryginalny Fallout zadebiutował w 1997 roku.