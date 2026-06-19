Fallout 4 dostaje ogromne fanowskie DLC. Forgotten Valley dodaje nowy region i questy

Do Fallout 4 trafiła nowa, fanowska ekspansja w moda zatytułowanego Forgotten Valley. Projekt stworzony przez moddera ThisMalkavian dodaje zupełnie nowy region do eksploracji, wraz z własną linią zadań, przeciwnikami oraz ukrytymi sekretami.

Fallout 4 – Forgotten Valley jako fanowskie DLC

Mod Forgotten Valley rozszerza świat Fallout 4 o nową, dużą lokację zaprojektowaną z myślą o doświadczonych postaciach. Twórca podkreśla, że region został przygotowany z myślą o wysokopoziomowych bohaterach, dlatego gracze powinni odpowiednio się przygotować przed wejściem do nowej strefy.