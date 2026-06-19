Fallout 4 dostaje ogromne fanowskie DLC. Forgotten Valley dodaje nowy region i questy

Nowa modyfikacja dodaje questy, NPC i duży region do odkrycia
Do Fallout 4 trafiła nowa, fanowska ekspansja w moda zatytułowanego Forgotten Valley. Projekt stworzony przez moddera ThisMalkavian dodaje zupełnie nowy region do eksploracji, wraz z własną linią zadań, przeciwnikami oraz ukrytymi sekretami.
Fallout 4 – Forgotten Valley jako fanowskie DLC
Mod Forgotten Valley rozszerza świat Fallout 4 o nową, dużą lokację zaprojektowaną z myślą o doświadczonych postaciach. Twórca podkreśla, że region został przygotowany z myślą o wysokopoziomowych bohaterach, dlatego gracze powinni odpowiednio się przygotować przed wejściem do nowej strefy.
W rozszerzeniu pojawiają się zarówno wrogowie, jak i niewielka liczba NPC-ów, w tym handlarze oraz postacie związane z questami. Sama fabuła skupia się przede wszystkim na eksploracji i odkrywaniu tajemnic tytułowej Doliny, bez rozbudowanych wyborów dialogowych czy rozgałęzionych ścieżek narracyjnych.
Autor udostępnił również rozszerzoną, eksperymentalną wersję moda, która powiększa obszar gry niemal dwukrotnie i dodaje nowe lokacje, wnętrza oraz generowane LOD. Ta edycja pozostaje jednak w fazie rozwoju i nie jest jeszcze ukończona.
GramTV przedstawia:
Ten mod dodaje zupełnie nową, samodzielną lokację o nazwie Zapomniana Dolina, charakteryzującą się mroczną, przytłaczającą atmosferą, licznymi przeciwnikami i ukrytymi sekretami.
Dostęp do Doliny uzyskuje się poprzez zadanie główne, które rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu gry.
Główna fabuła skupia się przede wszystkim na eksploracji i odkrywaniu, a nie na rozgałęzionych wątkach fabularnych, złożonych systemach dialogowych czy nieliniowej strukturze zadań. Jednak w Dolinie spotkasz niewielką liczbę przyjaznych postaci niezależnych, handlarzy oraz kilka postaci związanych z zadaniami.
„Forgotten Valley” jest przeznaczona dla postaci wysokopoziomowych, dysponujących potężnym ekwipunkiem i odpowiednim przygotowaniem.
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