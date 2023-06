Everybody 1-2-Switch! Zapowiedź kolejnej imprezowej gry od Nintendo

Everybody 1-2-Switch! to najnowsza propozycja od Nintendo. Gra będzie kontynuacją formuły, którą znamy z 1-2-Switch. Mniej więcej wiemy więc, czego należy się spodziewać.

Everybody 1-2-Switch! z pewnością będzie podobne do 1-2-Switch

Niestety, Nintendo nie podzieliło się zbyt wieloma szczegółami na temat samej produkcji, nie otrzymaliśmy nawet trailera. Wiemy natomiast, że gra zadebiutuje na rynku już 30 czerwca. Co ważne, w Everybody 1-2-Switch! będziemy mogli grać nie tylko przy użyciu kontrolerów Joy-Con, ale również urządzeń mobilnych, co zdradza grafika promocyjna.



Everybody 1-2-Switch! wyceniono na 29.99 USD. Chętnie dowiemy się czy zdarza Wam się wyciągać Switcha podczas domówek. W szczycie świetności konsola była bardzo chwalona za swój imprezowy charakter.