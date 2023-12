Europa – poznaj grę w klimatach The Legend of Zelda i filmów studia Ghibli

Europa to propozycja od Heldera Pinto, który przez lata zdobywał doświadczenie chociażby w takich firmach jak Blizzard czy Crytek. Twórca właśnie podzielił się datą premiery swojej produkcji, a jeśli lubicie serię The Legend of Zelda oraz stylistykę charakterystyczną dla studia Ghibli, czym prędzej powinniście zainteresować się tym tytułem. Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszym trailerem. Klimatyczne wideo znajdziecie poniżej.

Jaką grą jest Europa?

Jak możemy przeczytać w zapowiedzi, Europa zadebiutuje na rynku 16 kwietnia. Warto zaznaczyć, że gra powstaje z myślą o PC, a wszyscy zainteresowani tą produkcją już teraz mogą sprawdzić jej demo.



Akcja gry przenosi nas na tytułowy księżyc Jowisza – Europa. Nie wygląda on jednak tak, jakbyśmy się tego spodziewali, gdyż na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie raju. Gracz wcieli się w postać androida o imieniu Zee, który wyglądem przypomina chłopca. W trakcie swojej przygody po pełnym różnorodnych krajobrazów lądzie będzie próbował on odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące dawnego świata i cywilizacji.



Wszystko wskazuje na to, że w grze Europa to właśnie eksploracja będzie odgrywać pierwsze skrzypce. Jak możemy zobaczyć na wideo, gracz będzie przemierzać lądy, tajemnicze podziemia, wodne głębiny i przestworza, a w jego misji nieoceniony będzie odrzutowy plecak. Twórcy zapewniają również, że gra będzie mieć spokojny i relaksacyjny charakter, a fabuła będzie chwytać za serce.