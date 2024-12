Escape from Tarkov z zimową aktualizacją. W grze pojawiło się nowe wydarzenie

Twórcy Escape from Tarkov postanowili udostępnić kolejnego patcha. W sieciowej strzelance pojawiło się wiele zawartości, w tym między innymi nowe bronie, zimową pogodę oraz nieznane jeszcze zadania. Tym samym tytuł doczekał się globalnego resetu, który zazwyczaj zachęca setki tysięcy graczy do powrotu - dzieje się to co około sześć miesięcy.

Escape from Tarkov - opis aktualizacji

Zimowy update do Escape from Tarkov został oznaczony numerem 0.16.0.0 i wprowadził wiele nowości związanych z tą porą roku, czyli m.in. specjalny event, efekty dźwiękowe i wizualne i status odmrożenia osłabiający widoczność oraz staminę gracza. W liście zmian udostępnionej przez twórców znajdziemy również przebudowę Customs, czyli jednej z najbardziej popularnych map w grze. Poprawiono przestarzałe tekstury, zaktualizowano wygląd budynków oraz dodano kilka nowych elementów otoczenia.