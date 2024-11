Stardew Valley 1.6 wreszcie na konsolach. Kolejne nowości w popularnej grze

Premiera Stardew Valley 1.6 na konsolach i urządzeniach mobilnych

W marcu bieżącego roku do Stardew Valley trafiła ogromna aktualizacja opatrzona numerem 1.6. Gracze otrzymali między innymi nowy typ farmy, kolejne rodzaje plonów, ośmioosobowy multiplayer czy nowe zwierzęta. Teraz do grona odbiorców posiadających dostęp do Stardew Valley 1.6 dołączyli posiadacze konsol (PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch) oraz urządzeń mobilnych (z Androidem i iOS).

Użytkownicy wymienionych sprzętów otrzymali aktualizację 1.6.9, która wprowadziła kolejne nowości do popularnej produkcji. Pojawił się między innymi nowy NPC, który zaoferuje nam sprzedaż zgubionych wcześniej unikalnych itemów, a w budynkach, w których można ustawiać meble, będziemy mogli postawić łóżko i udać się na spoczynek. Dodatkowo, posiadając specjalny przedmiot, podniesiemy rzeczy wyrzucone do wody, które będą unosić się na jej powierzchni przez „krótki czas”. Zmieniono też niektóre dialogi czy wprowadzono poprawki w balansie, a pełną listę zmian i nowości znajdziecie w tym miejscu.