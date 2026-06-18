Epic Games Store rozdaje za darmo kolejną grę

Oto bowiem w sklepie Epic Games pojawiła się kolejna darmocha. Darmocha na platformy mobilne. Mowa tutaj o Construction Simulator 3 – wydanym pod koniec ubiegłego roku symulatorze, w ramach którego rozwijamy własną firmę budowlaną. Produkcja weltenbauer. Software Entwicklung GmbH daje nam szansę, by choć przez chwilę poczuć jak mały chłopiec, który chce zostać robotnikiem drogowym lub budowlanym albo po prostu pobawić się w budowanie bardziej dla dorosłych. I to wszystko – jak zostało wspomniane – za darmo. Jak zgarnąć własny egzemplarz za darmo? Szczegóły promocji poniżej.

Zbuduj swoją firmę w europejskim mieście z ponad 50 licencjonowanymi pojazdami. Realizuj zlecenia, takie jak roboty drogowe i budowa domów, odblokowuj nowe pojazdy i kształtuj panoramę miasta, podejmując ponad 70 nowych wyzwań. Odkryj idylliczne europejskie miasteczko w sequelu Construction Simulator 2. Poprowadź ponad 50 licencjonowanych pojazdów takich marek jak Caterpillar, Liebherr, CASE, Bobcat i innych. Podejmij się zróżnicowanych i wymagających zleceń, takich jak budowa dróg, domów i remonty. Przemierzaj mapę o powierzchni 10 km² z trzema odrębnymi dzielnicami: wioską, obszarem przemysłowym i nowoczesnym miastem. Odblokowuj nowe zlecenia i pojazdy wraz z rozwojem firmy. Ciesz się nowymi funkcjami, takimi jak wiertnica Liebherr LB 28 do budowy mostów i wciągający widok z kokpitu, pozwalający zobaczyć każdy pojazd od środka. Dzięki ponad 70 nowym zleceniom ukształtuj panoramę Neustein i pokaż swoje umiejętności!

Construction Simulator za darmo w Epic Games Store

Na początek musicie posiadać urządzenie z systemem Android lub iOS, a na nim zainstalowane Epic Games Store, które znajdziecie pod tym adresem. To tam całkowicie bezpłatnie odbierzecie swoja kopię Construction Simulator 3. Trzeba mieć jednak na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 25 czerwca 2026 roku do godziny 17:00 polskiego czasu.