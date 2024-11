Enshrouded znów przyciąga graczy. Wszystko dzięki ostatnim nowościom

Kilka dni temu do survivalowego Enshrouded trafiła ogromna aktualizacja . Souls of the Frozen Frontier wprowadziło między innymi nowy, górski biom czy kolejnych przeciwników. Update spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony graczy, którzy ponownie zasiedli do rozgrywki.

Enshrouded cieszy się ponownym zainteresowaniem. Pomogła ogromna aktualizacja

Jak wspomnieliśmy powyżej, niedawno do Enshrouded trafiła wielka aktualizacja. Poza nowym biomem i przeciwnikami gracze otrzymali również dynamiczny system pogodowy, nowych mieszkańców Embervale czy zwierzęta gospodarskie i domowe. Deweloperzy zwiększyli też maksymalny poziom – do 35 – i wprowadzili nowe stanowiska rzemieślnicze do wytwarzania przedmiotów.

Te nowości sprawiły, że zainteresowanie wokół Enshrouded znów wzrosło. Według statystyk SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 38 tysięcy osób. Choć do tak zwanego all-time peak sporo brakuje (ponad 160 tysięcy graczy), to wzrost w stosunku do okresu przed aktualizacją jest zdecydowanie zauważalny. W ostatnim miesiącu przy produkcji spędzało czas od około 2 do około 6 tysięcy osób.