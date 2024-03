FGS 2024: "Włoski" soulslike Enotria: The Last Song z nową datą premiery

Enotria: The Last Song to ekscytująca gra soulslike, której akcja rozgrywa się w słonecznej krainie pełnej niebezpieczeństw, zainspirowanej włoskim folklorem.

Świat został uwięziony przez Canovaccio – pokrętną, niekończącą się sztukę, która pozostawiła świat w stanie nieustannej stagnacji. Ty, Istota Bez Maski, jesteś jedynym człowiekiem, który nie ma narzuconej roli i kontroluje swoje własne przeznaczenie. Pokonaj potężnych Autorów, którzy są odpowiedzialni za ten stan rzeczy i uwolnij świat od stagnacji, korzystając z mocy Ardore.