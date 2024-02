Enotria: The Last Song opóźnione przez Elden Ring. „To byłoby samobójstwo”

Przedstawiciele studia Jyamma Games poinformowali o opóźnieniu premiery gry Enotria: The Last Song przez dodatek do Elden Ring.

Tydzień temu studio FromSoftware wreszcie ujawniło pierwszy pełnoprawny zwiastun nadchodzącego rozszerzenia Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring. Wówczas poznaliśmy również dokładną datę premiery dodatku. Jak pewnie niektórzy z Was jednak wiedzą, zaledwie trzy dni przed publikacją wspomnianego trailera przedstawiciele studia Jyamma Games zaprezentowali zwiastun swojej produkcji pod tytułem Enotria: The Last Song, informując zarazem, iż ich dzieło z tego samego gatunku (soulslike) zadebiutuje na rynku 21 czerwca bieżącego roku.

Enotria: The Last Song opóźnione przez dodatek Elden Ring: Shadow of the Erdtree

ostatecznie deweloperzy zdecydowali się opóźnić premierę Entoria: The Last Song i poinformowali, iż nową datę debiutu poznamy na tegorocznym Future Games Show, które odbędzie się już 21 marca. W swoim ogłoszeniu opublikowanym na serwerze Discord stwierdzili, że premiera w tym samym dniu, co dodatek do Elden Ring, byłaby po prostu „samobójstwem": Jest to dokładnie ten sam dzień, w którym ma zadebiutować Shadow of the Erdtree.