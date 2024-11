Empire of the Ants na premierowym zwiastunie. Pierwsi gracze sprawdzili fotorealistyczą strategię

Tower Five odpowiedzialne za strategię pod tytułem Empire of the Ants udostępniło premierowy zwiastun produkcji, która pojawi się na PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X/S już za kilka dni. Gra jest inspirowana powieścią z 1991 roku o tym samym tytule autorstwa Bernarda Werbera. Na Steamie pojawiły się pierwsze recenzje produkcji, które są w większości pozytywne.

Empire of the Ants - informacje o grze

W Empire of the Ants przenosimy się do francuskiego lasu, gdzie odbywają się konflikty między grupami mrówek. Naszym zadaniem jest zarządzanie jednym z mrowisk i poprowadzenie naszych podopiecznych do dominacji w ekosystemie. Podczas rozgrywki musimy zaopatrzyć naszą bazę w odpowiednią liczbę surowców, a następnie wykorzystywać je do stopniowego rozwijania wielu potrzebnych elementów, takich jak rekrutowanie żołnierzy oraz innych pracowników.