Elden Ring: Nightreign za 139 zł w RTV Euro AGD. Kooperacyjna odsłona soulslike’a od FromSoftware taniej o 30 zł

RTV Euro AGD przeceniło pudełkowe wydania gry Elden Ring: Nightreign. Nową ofertą objęto wersje konsolowe, które można kupić za 139 zł – to o 30 zł taniej względem ceny regularnej.

Elden Ring: Nightreign – oferta w RTV Euro AGD

Promocja dotyczy wersji na PlayStation 4 (z darmową aktualizacją do PS5) oraz Xbox One i Xbox Series X. W obu przypadkach cena wynosi 139 zł. Dodatkowo sklep oferuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost. Elden Ring: Nightreign to spin-off oparty na kooperacji, w którym tworzymy trzyosobową drużynę i eksplorujemy mroczny świat, zbierając łupy i walcząc z potężnymi przeciwnikami. Produkcja od FromSoftware łączy znaną mechanikę soulslike z elementami looter shootera.