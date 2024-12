Elden Ring Nightreign grą dla miłośników wspólnej walki z potworami. Spin-off zapewni nowe wrażenia

Jednym z twórców Elden Ring Nightreign jest Junya Ishizaki, reżyser gry, który miał okazję rozmawiać z IGN. W wywiadzie przyznał, że od dawna miał wiele pomysłów, jak mógłby rozwinąć serię, nad którymi wcześniej pracował. W końcu padła propozycja stworzenia kooperacyjnej gry, która zachowa strukturę gier soulslike, z której słynnie FromSoftware.

Jako deweloper miałem wiele pomysłów na to, co potencjalnie mogłoby być nowymi grami podczas rozwoju tytułów, nad którymi pracowałem, w tym Elden Ring. Tym razem stanąłem na czele projektu jako reżyser i otrzymałem możliwość zrealizowania tego pomysłu w Nightreign. Zawsze byliśmy postrzegani jako firma, która tworzy soulslike’i, więc uznałem to za okazję do zrobienia czegoś innego. Rzucić wyzwanie sobie i firmie, aby zbudować coś nowego, jednocześnie wykorzystując to, co wypracowaliśmy w naszych poprzednich tytułach. Osobiście lubię też doświadczenia kooperacyjnego trybu wieloosobowego, a w Nightreign chciałem stworzyć coś, co będzie bardzo na tym skupione.