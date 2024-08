Eksploruj świat Pokémonów z nową serią kart SanDisk Pokémon microSD

Stało się to możliwe dzięki współpracy z jedną najbardziej rozpoznawanych marek w świecie cyfrowej rozrywki - Pokémon Company International. Wspólnie z Nintendo, Western Digital prezentuje karty SanDisk Pokémon Snorlax microSD (1TB), SanDisk Pokémon Gengar microSD (512GB) oraz SanDisk Pokémon Pikachu microSD (256GB).

Western Digital SanDisk Pokémon – nowe karty już w sprzedaży

Nowe karty, stworzone z myślą o popularnych konsolach Nintendo Switch, pozwalają graczom łatwo dodawać nowe gry do swoich bibliotek, bez konieczności stałego usuwania i pobierania ich w celu zwolnienia miejsca we wbudowanej pamięci. Unikalne wzory kart z serii SanDisk Pokémon nawiązują do ikonicznych Pokémonów, po raz pierwszy odkrytych w regionie Kanto świata Pokémon – co czyni je doskonałym nabytkiem dla fanów serii z całego świata.