EA Sports PGA Tour na pierwszym oficjalnym teaserze z gameplayem. Ładne kwiatki

Nie jest wielką tajemnicą, że mało kto lubi grać w golfa na komputerze. Emocji tam tyle, co przy obserwacji rosnącej trawy. Jednak być może do nowej gry EA Sports PGA Tour przekona Was świeżutki teaser trailer – trzeba przyznać, że jego zawartość wygląda całkiem znośnie. Wideo zobaczycie na samym dole.

Data premiery EA Sports PGA Tour

Gra ma zadebiutować w 2023, a konkretnie na wiosnę. Dokładnej daty debiutu jeszcze nie podano. Znamy natomiast platformy – golf trafi na pecety i konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Fakt, że EA Sports PGA Tour ma wylądować na blaszakach, jest trochę zaskakujący, bowiem – jak zauważa serwis Polygon.com, Electronic Arts przestało wydawać PGA Tour na PC w 2011.