EA oskarżone o wykorzystanie zdjęcia ze strefy Gazy w grafice Battlefield 7

Odkryto zdjęcie, które jest niemal identyczne do jednego z fragmentów grafiki nowego Battlefielda.

Nowy Battlefield już powstaje od kilku lat, chociaż nad grą pracuje niewielu weteranów serii. Aż 98% deweloperów nigdy wcześniej nie miało styczności z produkcją gier z serii Battlefield, ale i tak twórcy wierzą, że będzie to największa i najambitniejsza odsłona cyklu. Już wkrótce odbędą się szeroko zakrojone testy, dzięki którym gracze będą mogli sprawdzić, czy po porażce, jaką był Battlefield 2042, studio wyciągnęło prawidłowe wnioski. Jednak już teraz Battlefield 7 wywołuje niemałe kontrowersje i sama grafika koncepcyjna znalazła się na celowniku graczy. Okazuje się, że EA i DICE mogli wykorzystać prawdziwe zdjęcie z wojny w Gazie na grafice nowej części strzelanki.

Battlefield 7 – na grafice wykorzystano prawdziwe zdjęcie ze strefy Gazy?

Grafikę promującą nowego Battlefielda udostępniono jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Dopiero teraz dwójka graczy odnalazła fotografię opublikowaną przez Reutersa w 2021 roku, która łudząco przypomina jeden z fragmentów na grafice gry. Zarówno użytkownik EmadAlden jak i DANNYonPC przekonani są, że EA i DICE wykorzystały to zdjęcie do stworzenia grafiki dla Battlefielda 7.