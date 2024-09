Battlefield 7 we współczesnej scenerii. EA ujawnia pierwsze szczegóły i grafikę

Redakcja IGN otrzymała możliwość ujawnienia pierwszych oficjalnych szczegółów na temat nowej – wciąż niezatytułowanej – odsłony serii Battlefield. Zgodnie z przekazanymi informacjami nowa część cyklu zostanie osadzona we współczesnej scenerii, a deweloperzy najwyraźniej czerpią inspiracje z Battlefielda 3 i Battlefielda 4. Vince Zampella – szef Respawn Entertainment i dyrektor generalny grupy EA Studios Organization – zapowiada bowiem, że wspomniana produkcja ma „wrócić do sedna tego, czym jest Battlefield”.

Jeśli spojrzeć wstecz na szczyt popularności serii Battlefield, to jest to Battlefield 3… Battlefield 4, gdzie wszystko było nowoczesne. Myślę, że musimy wrócić do sedna tego, czym jest Battlefield i zrobić to niesamowicie dobrze, a potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę jednak, że dla mnie szczyt Battlefielda przypada na czasy Battlefielda 3 i 4. Myślę więc, że to nostalgia dla graczy, dla mnie, nawet dla zespołów. To były czasy świetności… choć powiedziałbym, że również rok 1942 – powiedział Zampella.

Electronic Arts nie zamierza popełniać tych samych błędów, co w przypadku Battlefield 2042. Dlatego też – jak zaznacza sam Zampella – deweloperom zależy, by nowa odsłona serii była „dobra od samego początku”. Przepisem na sukces najwyraźniej ma być powrót do korzeni. Zgodnie z przekazanymi informacjami na dobre zrezygnowano z map i trybów dla 128 graczy.

Tak, czy 128 graczy sprawiło, że było zabawniej? Na przykład… robienie czegoś dla samej liczby nie ma żadnego sensu. Testujemy wszystko pod kątem tego, co sprawia największą frajdę. Tak jak powiedziałeś, mapy, gdy osiągną pewną skalę, stają się inne. To inna przestrzeń do zabawy i myślę, że trzeba to zaprojektować. Projektujemy więc coś, co bardziej przypomina poprzednie odsłony serii Battlefield. Wolałbym mieć ładne, gęste, naprawdę ładne, dobrze zaprojektowane przestrzenie do zabawy. Niektóre z nich są naprawdę dobre. Nie mogę się doczekać, aż je zobaczycie – mówi Zampella.

Twórcy Battlefield 7 rezygnują także ze Specjalistów, którzy pojawili się w Battlefield 2042. Zampella docenia wysiłki twórców ostatniej odsłony serii, którzy „próbowali czegoś nowego”. Jednocześnie deweloper zaznacza jednak, że klasy są „w pewnym sensie rdzeniem Battlefielda” i dlatego też pojawią się w nadchodzącej części cyklu Battlefield, co na pewno ucieszy wielu fanów marki.

Jakiś czas temu Andrew Wilson – dyrektor generalny Electronic Arts – stwierdził, że Battlefield 7 to „jeden z najbardziej ambitnych projektów” w historii firmy. Vince Zampella informuje natomiast, że deweloperzy zamierzają „rozszerzyć to, czym jest Battlefield”. Twórcom zależy bowiem zarówno na spełnieniu oczekiwań fanów serii, jak i przyciągnięciu do niej nowych graczy.